Colombia vs. Chile se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 15 de octubre desde el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. Tanto los cafeteros como las Rojas vienen de una derrota cada uno: 1-0 contra Bolivia y 1-2 contra Brasil, respectivamente. Este encuentro está programado para iniciar a las 3:30 de la tarde (horario en Perú y Colombia; una hora más tarde para Chile) y será transmitido GRATIS AHORA por streaming para Perú a través de Movistar Deportes. En Colombia, será por Caracol TV y RCN, mientras que en Chile se podrá ver por Chilevisión, MiCHV, ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Colombia vs Chile por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. (Vídeo: @FCFSeleccionCol).