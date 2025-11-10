Desde el ASPIRE Academy Pitch 1 (Doha, Qatar), vs. Corea del Norte se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por el , en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 8:30 a.m. (horario en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador) del lunes 10 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica, por FIFA+ en la versión de streaming y desde suelo colombiano será televisado por la señal de GOL Caracol TV y RCN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Colombia vs Corea del Norte por Mundial Sub-17. (Video: FIFA)
