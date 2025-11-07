vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos del . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports, disponible en toda Latinoamérica por DIRECTV y DGO, además de la opción de streaming por FIFA+. En Colombia se verá por Gol Caracol TV y RCN; ojo, no te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el viernes 7 de noviembre desde las 7:30 a.m. (horario en Colombia y Perú, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y se disputará en el Aspire Zone Cancha 8. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Colombia vs. El Salvador EN VIVO por GOL Caracol TV, Fútbol Libre TV y DIRECTV gratis: Mundial Sub-17. (Video: DSports)
Colombia vs. El Salvador EN VIVO por GOL Caracol TV, Fútbol Libre TV y DIRECTV gratis: Mundial Sub-17. (Video: DSports)

TAGS RELACIONADOS