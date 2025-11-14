Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Colombia vs. Francia EN VIVO vía DIRECTV y Gol Caracol por el Mundial Sub17
Este viernes 14 de noviembre, Colombia vs. Francia se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por los octavos de final del Mundial Sub-17 que se viene desarrollando en Qatar. ¿Dónde se podrá ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de DSports (DIRECTV y DGO) si estás en Latinoamérica, con su versión de streaming en FIFA+ y por Gol Caracol y RCN para el pueblo colombiano; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora comienza la transmisión? Este duelo está pactado las 8:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay) y se disputará en el Aspire Zone - Pitch 1. ¡No te lo pierdas!
Colombia vs Francia por el Mundial Sub17 | VIDEO: DSports