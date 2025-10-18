Colombia vs. Francia por Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)
Colombia vs. Francia por Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la definición del tercer lugar del . ¿En qué canales se verá este partido? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de DSports para toda Latinoamérica, disponible en DIRECTV y DGO. En Colombia se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el sábado 18 de octubre del 2025 desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez. Depor te hizo vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Colombia vs Francia por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)
Colombia vs Francia por Mundial Sub-20. (Video: DSPORTS)

TAGS RELACIONADOS