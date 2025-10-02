Colombia vs Noriega por el Mundial Sub20 Chile 2025 | Diseño: Christian Marlow
Colombia vs Noriega por el Mundial Sub20 Chile 2025 | Diseño: Christian Marlow

vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la segunda fecha del . Las acciones se disputarán el jueves 2 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Fiscal de Talca, válido por el grupo F. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, puede ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. En Argentina se podrá ver por la señal de Telefe y en Perú por América TV. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Colombia vs Noruega por el Mundial sub20 Chile 2025 | VIDEO: FIFA
Colombia vs Noruega por el Mundial sub20 Chile 2025 | VIDEO: FIFA

TAGS RELACIONADOS