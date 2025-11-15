Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por GOL Caracol TV y Fútbol Libre TV: mira amistoso gratis
Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por GOL Caracol TV y Fútbol Libre TV: mira amistoso gratis

vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo por la fecha FIFA. ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de Gol Caracol TV; ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador) y se disputará en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por GOL Caracol TV y Fútbol Libre TV: mira amistoso gratis. (Video: Youtube)
Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO por GOL Caracol TV y Fútbol Libre TV: mira amistoso gratis. (Video: Youtube)

TAGS RELACIONADOS