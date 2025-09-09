Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias. (Foto: Composición)
Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias. (Foto: Composición)

vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la jornada 18 de las . El choque tendrá lugar desde el Estadio Monumental de Maturín, este martes 9 de setiembre. Las acciones iniciarán desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. La transmisión del cotejo podrá ser vista por Caracol, sumado a RCN y Ditu. Para los espectadores de Venezuela, Televen y TVes lo llevarán a sus hogares. No te pierdas los detalles en Depor.

Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)
Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS