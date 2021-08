La expectativa se vive al máximo por el Boca – River que se juega por octavos de final de la Copa Argentina este miércoles 4 de agosto desde las 19:00 horas local. Desde el estadio Ciudad de La Plata, los archirrivales escriben una nueva historia en el Superclásico que será transmitido vía TyC Sports en toda Latinoamérica. Además, conoce qué otros canales TV, horarios por país y alineaciones posibles presentan ambos clubes.

Este será el cuarto choque entre el Xeneize y el Millonario en lo que va del 2021. Los tres anteriores fueron empate, aunque el último se definió por penales a favor del Xeneize. El restante será el 3 de octubre, en el Monumental, por la fecha 14 de la Liga Profesional.

River apenas igualó 1-1 como local frente a Huracán y Boca estiró su serie sin triunfos al empatar 0-0 en su visita a Talleres de Córdoba, este domingo en la cuarta fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino.

Los equipos más populares del país volverán a medirse la noche del miércoles, en este caso en un Superclásico de carácter eliminatorio a todo o nada por los octavos de final de la Copa Argentina en La Plata.

En Córdoba, Boca rescató un empate sin goles ante Talleres, en un duelo discreto, con pocas emociones y en el que el ‘Xeneize’ expuso de nuevo sus problemas de funcionamiento colectivo.

El equipo dirigido por Miguel Russo prolongó un momento poco propicio, con apenas un triunfo en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones, y su último éxito fue el 26 de mayo pasado ante The Strongest por la ronda de grupos de la Copa Libertadores, mientras que en el torneo argentino acumula tres empates y una derrota.

¿Cómo ver, Boca - River por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Boca vs River por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿Dónde sintonizar TyC Sports para ver Boca – Rver en vivo?

Para quienes no tengan contratado ningún servicio cableoperador, podrán sintonizar la TV Pública como canal de aire en el canal 7. En caso de tener el TDA, deberán sintonizar el canal 23.2 y para los usuarios de Antina, canal 12.

DirecTV: 629 (SD) – 1629 (HD)

InTV: 100 (SD) – 621 (HD)

Cablevisión: 22 (A) – 101 (Digital)

TeleRed: 19 (A) – 101 (Digital) – 120 (HD)

Cablehogar: 15 (A) – 100 (Digital)

Telecentro: 106 (Digital) – 1016 (HD)

Supercanal: 24 (A) – 107 (Digital)

Cablevisión Flow: 101 (HD)

Dibox: 103 (HD)

¿Cómo formarían Boca y River para el Superclásico de la Copa Argentina?

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt o Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra o Valentín Barco; Diego González, Esteban Rolón o Alan Varela, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Norberto Briasco.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, José Paradela o Jorge Carrascal; Nicolás De la Cruz, Braian Romero y Julián Álvarez.