Al Nassr vs. Al Feiha por la Liga de Arabia Saudita. (Diseño: Christian Marlow)
 vs. Al Feiha se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 1 de noviembre por la , con la presencia de Cristiano Ronaldo. El encuentro está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión de Internet, Fox Deportes y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a la 1:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 2:30 p.m.

Al Nassr vs. Al Feiha por Liga de Arabia. (Video: Al Nassr)
