Al Nassr vs Al Hazem EN VIVO vía Fox Deportes y Fútbol Libre TV con Cristiano Ronaldo
Al Nassr vs. Al Hazem juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por una jornada más de la Liga de Arabia Saudita con la presencia de Cristiano Ronaldo vía FOX Deportes y Movistar Plus. No te pierdas todos los detalles.
Al Nassr vs. Al Hazem se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 18 de octubre por la Liga de Arabia Saudita. El encuentro está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de Internet, Fox Deportes y Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:00 de la tarde.
Al Nassr vs Al Hazem EN VIVO vía Fox Deportes y Fútbol Libre TV con Cristiano Ronaldo. (Video: FutElite)