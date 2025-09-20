Al Nassr vs Al Riyadh se enfrentan por la jornada 3 de la Liga de Arabia Saudita.
Al Nassr vs Al Riyadh se enfrentan por la jornada 3 de la Liga de Arabia Saudita.

vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 20 de septiembre por la . El encuentro está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de Internet, TNT Sports y Azteca Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputó una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a la 3:00 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.

Al Nassr vs Al Riyadh se enfrentan por la jornada 3 de la Liga de Arabia Saudita. (Video: Pro League)
Al Nassr vs Al Riyadh se enfrentan por la jornada 3 de la Liga de Arabia Saudita. (Video: Pro League)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS