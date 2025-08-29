Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Al Nassr vs. Al Taawoun EN VIVO vía Fútbol Libre TV con Cristiano Ronaldo por la Liga de Arabia Saudita
Al Nassr vs. Al Taawoun se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este viernes 29 de agosto por un partido válido por la fecha 1 de la Liga de Arabia Saudita. El encuentro está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de Internet, TNT Sports y Azteca Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputó una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a la 3:00 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.
Al Nassr vs Al Taawoun por la Liga de Arabia Saudi | Video: Al Nassr SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.