Al Nassr vs. Al Taawoun por la Saudi Pro League | Diseño: Christian Marlow
vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este viernes 29 de agosto por un partido válido por la fecha 1 de la . El encuentro está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de Internet, TNT Sports y Azteca Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputó una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancó a la 3:00 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.

Al Nassr vs Al Taawoun por la Liga de Arabia Saudi | Video: Al Nassr
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

