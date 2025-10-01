Al Nassr vs Al Zawraa se enfrentan en la jornada 2 de la Champions League de Asia.
vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este miércoles 01 de octubre por la . El encuentro está programado para la 1:15 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de ESPN en su plataforma de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tiene el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:15 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arranca a la 3:15 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.

