Al Nassr vs Goa EN VIVO vía ESPN en Disney Plus y Fútbol Libre TV por la AFC Cup
Al Nassr vs Goa EN VIVO vía ESPN en Disney Plus y Fútbol Libre TV por la AFC Cup

vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 4 de la . ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, debes conectarte a Disney Plus, señal que transmite el partido en exclusiva el partido de Cristiano Ronaldo en Sudamérica; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. En México, lo podrás ver por ESPN Premium. Este duelo está pactado para el miércoles 5 de noviembre desde a la 1:15 p.m. de la mañana (hora peruana), que son las 3:15 p.m. de Argentina y Chile, las 12:15 p.m. de México y las 8:15 p.m. de España. y se disputará en el Al Awwal Park. Podrás seguir todos los incidentes de este y todos los partidos de ‘CR7′ por la web de Depor.

Al Nassr vs Goa EN VIVO vía ESPN en Disney Plus y Fútbol Libre TV por la AFC Cup. (Video: iNews)
Al Nassr vs Goa EN VIVO vía ESPN en Disney Plus y Fútbol Libre TV por la AFC Cup. (Video: iNews)

TAGS RELACIONADOS