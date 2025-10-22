Goa vs Al Nassr por la Champions League de ásia | Diseño: Christian Marlow
vs. (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 3 de la . ¿En qué canales puedes ver la transmisión? Para seguir este partido, debes conectarte a Disney Plus, señal que transmite el partido en exclusiva el partido de Cristiano Ronaldo en Sudamérica; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el miércoles 22 de octubre desde a las 8:45 a.m. de la mañana (hora peruana), que son las 10:45 AM de Argentina y Chile, las 7:45 AM de México y las 3:45 PM de España. y se disputará en el Estadio Fatorda. Podrás seguir todos los incidentes de este y todos los partidos de la Champions League por la web de Depor.

Al Nassr vs Goa por la AFC Champions League | VIDEO: Al Nassr
