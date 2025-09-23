Con Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Jeddah por los dieciseisavos de final de la King Cup. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se ven las caras este martes 23 de septiembre por la King Cup con . El encuentro está programado para la 1:30 de la tarde (hora peruana) por la transmisión de DAZN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:30 de la tarde. Sigue aquí el minuto a minuto, las incidencias del partido, los goles y la transmisión completa gracias a Depor.

Previa Al Nassr vs. Jeddah. (VIDEO: Saudi Pro League)
