vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por una fecha más de la . ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de DAZN y FOX Deportes por YouTube. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este martes 20 de octubre en el Alawwal Park de Riad. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzó a las 3:00 p.m., mientras que en Brasil también a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs. Neom con Cristiano Ronaldo: transmisión por FOX Deportes y YouTube. (Video: @alnassr)
Al Nassr vs. Neom con Cristiano Ronaldo: transmisión por FOX Deportes y YouTube. (Video: @alnassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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