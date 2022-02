Oleksandr Zinchenko huyó de la guerra. Su madre decidió que tenían que abandonar la región de Dombás en 2014 por el conflicto con Rusia y su carrera futbolística sufrió un parón abrupto. Tuvo que entrenarse solo en las calles de Moscú hasta que encontró refugio en el UFA, un equipo de los Urales. Hoy, tras la invasión de su país, aquel que tuvo que dejar atrás, Zinchenko habló directamente a Vladimir Putin: “Espero que mueras de la forma más dolorosa”.

Cuando Zinchenko aún era un adolescente y vivía en Ucrania, tenía contrato con las categorías inferiores del Shakhtar Donetsk, donde coincidió, por ejemplo, con Fernandinho, con el que se reencontraría muchos años después en el Manchester City. Ahí empezó a formarse el futbolista y a endurecerse como persona.

Porque la guerra terminó con su progresión en el equipo más fuerte de Ucrania en los últimos años. Su madre, apenas unos días después de que Zinchenko se enfrentará en la Youth League al Arsenal, decidió que había que irse del país. Era lo más seguro.

El futbolista cayó en el limbo. Se quedó sin equipo, pero, por temas contractuales con el Shakhtar, no podía firmar con ningún otro conjunto. Solo pudo entrenarse durante meses en las calles de Moscú y jugar en ligas amateur.

No fue hasta julio de 2014 cuando consiguió una prueba con el Rubin Kazan. Quedaron encantados con él y empezó a entrenar con el primer equipo pese a que no tenía ni siquiera salario. Vivió durante tres meses en el centro de entrenamiento. El año y medio que le restaba en el contrato con el Shakhtar, que no le quería dejar ir, le prohibía jugar partidos oficiales, y además también le impedía fichar por el Rubin, que finalmente desistió y le dijo adiós.

“Entonces el Ufa llamó a mi agente y me ofrecieron instantáneamente un contrato. Estaba supercontento porque llevaba sin jugar muchos meses”, apuntó Zinchenko a The Guardian.

Fue a partir de la temporada 2015/2016 cuando Zinchenko se hizo titular habitual en el equipo y disputó 33 encuentros. El Manchester City avistó su potencial y lo fichó con tan solo 19 años por cerca de dos millones de euros. Lo cedió inmediatamente al PSV Eindhoven y después lo recuperó, para meterlo poco a poco en la rotación del equipo y formarlo como lateral izquierdo.

Con el paso de los años, Zinchenko es un fijo en el City e incluso partió como titular en la final de la primera Champions League en la historia de los ingleses.

Ha capitaneado a Ucrania en la Eurocopa de 2020 y ha vestido su camiseta en 48 ocasiones. Y este jueves explotó: “Espero que mueras de la forma más dolorosa”, le dijo a Vladimir Putin al ver las imágenes de su patria atacada.

Rusia, el país en el que tuvo que golpear un balón en las calles de Moscú en busca de una oportunidad, invade su Ucrania. Zinchenko, el refugiado, le desea la muerte a Putin. EFE





