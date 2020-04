La CONMEBOL es partidaria de no apurar la renovación de la Copa Libertadores y Sudamericana. Sin embargo, ello no significa que sus dirigentes no se encuentren trabajando en las medidas que deba tomar cuando termine el parón forzado por la pandemia del coronavirus.

En esa linea, según el portal argentino ‘TyC Sports’, el máximo ente del fútbol sudamericano ha elaborado un calendario de emergencia, tomando a julio como el mes clave para el reinicio de los torneos internacionales en la región. Por esas fechas, varios equipos habrán retomado la competencia en sus respectivas ligas.

A la Copa Libertadores le quedan cuatros fechas de fase de grupos, las que se deberían disputar entre las semanas del 30 de junio y 22 de julio. Los octavos, cuartos, semifinales y final del torneo se desarrollarían en agosto, setiembre, octubre y noviembre, respectivamente.

Flamengo es el vigente campeón de Copa Libertadores. (AP)

Sin prisa

La CONMEBOL suspendió todas sus competiciones el pasado 17 de marzo, en principio hasta el 5 o 6 de mayo, pero el presidente Alejandro Domínguez ha aclarado que priorizará la salud y que, en cualquier caso, el fútbol sudamericano no se ve apurado por el calendario. “Tenemos la ventaja del calendario anual (respecto al fútbol europeo) y tenemos colchón para retomar y terminar a tiempo”, destacó en una entrevista con el diario Olé.

“Hay que ser conscientes de que no hay apuro por volver, seguir reglas y recomendaciones, quedarnos en casa, jugar de local. Y cuando las autoridades levanten restricciones, jugaremos con las condiciones que nos impongan, si es con gente, mejor. A la larga, todo se va a recomponer en su totalidad”, añadió.

Para ayudar a los clubes mientras se decide el nuevo calendario, la CONMEBOL ya ha dispuesto un anticipo del 60 por ciento de lo que les corresponde por su participación en competiciones continentales.





