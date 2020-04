Las altas autoridades de UEFA andan con incertidumbre respecto a cuándo es que volverá el deporte en esa parte del mundo. Y es que el coronavirus se ha bajado torneos como la Champions y Europa League, dejando sin ingresos económicos a los principales clubes del Viejo Continente.

Hay fe en que el balón vuelva a rodar ya sea sin gente en los estadios, aunque también es posible que todo quede terminado como esté si es que no se controla el COVID-19. Ante ello, en UEFA están a favor de la fórmula que piensan en LaLiga Santander para dar sus plazas a competiciones europeos.

Sucede que hace semanas la prensa española reportó que los altos directivos de LaLiga Santander avalan respetar la tabla de posiciones actual de su campeonato para dar los cupos a los torneos de UEFA, todo si es que el fútbol no regresa en medio del coronavirus.

¿Cuál será el criterio por el coronavirus?

De aplicarse esto, por España irían a la Champions los primeros cuatro clasificados (Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad). En tanto, los que irían a la Europa League serían el quinto y sexto lugar que actualmente ocupan Getafe y Atlético.

El presidente de UEFA, Aleksander Čeferin, ha manifestado que por su cabeza no hay otra cosa que terminar las ligas en los terrenos de juego. No obstante, si el coronavirus continúa, no tendría más remedio que acogerse a esta medida.

De momento, quedan pendientes cuatro partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. Hay expectativa por el Barcelona-Napoli en el Camp Nou y el Manchester City-Real Madrid en el Etihad Stadium de Inglaterra.

