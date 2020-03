Solo era cuestión de tiempo. No hay país al que el coronavirus no haya llegado. Pese a los mil y un intentos por detener su propagación, el virus ha seguido su camino, y el último jueves ya se confirmó el primer caso de COVID-19 en un miembro de la plantilla del New York City, club donde juega el peruano Alexander Callens.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter, el equipo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, avisó a la opinión pública que entre sus instalaciones se encontraba el primer caso de una persona ligada a la Major League Soccer infectada por el coronavirus.

''New York City FC anunció hoy que un miembro del Departamento Deportivo del Club ha dado positivo por el Coronavirus (COVID-19). El individuo se siente bien después de mostrar síntomas leves y observa los protocolos de aislamiento apropiados", se lee en el extenso comunicado publicado también en su página web.

Asimismo, y esto fue algo que llamó mucho la atención en los usuarios, el New York City no dio el nombre del jugador o miembro del cuerpo técnico contagiado por el COVID-19. No obstante, se sabe por el diario argentino ‘Olé’, que ni Maxi Morales ni Valentín Castellanos han sido afectados por el virus.

New York City FC Sporting Department Confirms First Case of COVID-19



READ ➡️ https://t.co/QV9KLlBSws pic.twitter.com/h8Wa88a7co — New York City FC (@NYCFC) March 19, 2020

Es así que, ante el desconocimiento, cualquier persona del plantel o compañero de Alexander Callens podría ser el infectado. Siguiendo en la misma línea, el club prometió tomar las medidas de seguridad correspondientes para salvaguardar la salud y la integridad del resto de sus miembros.

“NYCFC ha estado trabajando estrechamente con especialistas locales en enfermedades infecciosas que han instruido a los jugadores, al personal del equipo y a aquellos que se cree que han estado en contacto cercano para mantener el autoaislamiento e informar inmediatamente al personal médico del equipo sobre cualquier síntoma que puedan estar experimentando", añade el New York City.

Finalmente, el cuadro norteamericano llamó a la calma de sus hinchas y de las personas en general, confirmando que este ha sido el único caso de coronavirus detectado en la instituación, al menos por ahora.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi superó el reto del '10 Toques Challenge'