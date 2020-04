La llegada de Emmanuel Adebayor, delantero que jugó en Real Madrid y otros grandes de Europa, remeció el mercado de pases en el fútbol paraguayo y sudamericano. El atacante fichó por el Olimpia, que tiene aspiraciones de nuevamente alcanzar la gloria en la Copa Libertadores. Sin embargo, la gran apuesta de la directiva del ‘Decano’ ha sido afectada por la detención de las actividades para batallar contra el coronavirus. El parón afecta la economía en todos los ámbitos -incluyendo el fútbol- y ello podría terminar con la breve aventura del africano por estas latitudes.

El vicepresidente de Olimpia, Pedro Balotta, dejó unas declaraciones en radio ABC Cardinal y comentó que el ex delantero del Arsenal y Manchester City podría abandonar la institución debido a la actual crisis.

“Adebayor no está en el país y creo que es complicado seguir con él. Sostener un contrato en la situación actual, es insostenible. Él vino para la Copa Libertadores, no para el campeonato local precisamente”, explicó.

“En caso de que la Copa Libertadores no se juegue más este año, no tendría sentido la continuidad de Adebayor para el campeonato local”, añadió el directivo de la entidad paraguaya.

De otro lado, Balotta también manifestó que tendrán dificultades con el resto de la plantilla. “Tienes un plantel caro, tienes el problema de que no hay recaudaciones. En el campeonato no tenemos fecha aún. Nuestro mayor ingreso está en los sponsors y en las recaudaciones. Acá no podemos decir que va a durar tres meses y se terminó”, concluyó.