Ya son más de 270 los casos que tiene Uruguay de personas contagiados con el coronavirus. Una de las medidas de prevención para evitar la propagación de la enfermedad fue que el torneo de primera división sea suspendido hasta nuevo aviso, al igual que se recomendó a los ciudadanos que permanezcan en sus viviendas.

Luis Suárez, delantero uruguayo y crack del Barcelona, sabe que su natal Uruguay no la pasa nada bien a causa del COVID-19. Conoce que las personas de bajos recursos son los más afectados y por ello hizo un importante donativo a los pobladores de Casavalle, una de las zonas de bajos recursos en Montevideo.

Según reporta el diario charrúa El Observador, Suárez entregó 500 canastas con alimentos y productos de primera necesidad para la gente de la zona. El internacional con la Selección de Uruguay no se ha desentendido del tema del coronavirus en su tierra y le da una mano a las personas de bajos recursos económicos.

Luis Suárez y su mensaje por el coronavirus

“Esto es lo mínimo que puedo hacer para las personas que más lo necesitan. Ahora, la gente no quiere saber nada de fútbol. Esperan salir a la calle sin miedo. No se me pasa regresar a mi país porque la mejor manera de cuidar a los demás es que me quede en España”, apuntó también al diario Referí.

Hay que tener en cuenta que Luis Suárez continúa con su proceso de recuperación a una lesión en la rodilla. Se entrena en solitario, pero con las recomendaciones de los doctores del Barcelona. No hay coronavirus que lo detenga.

“Pienso también en mis hijos y que se pueden contagiar. Los expertos recomiendan que uno se quede en casa y eso es lo que todos tenemos que hacer”, añadió el ex Ajax y Liverpool.

VIDEO RECOMENDADO

Djokovic dona un millón de euros contra el coronavirus en Serbia

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

El video muestra en 3D cómo afecta el Covid-19 en los pulmones. (27/03/2020)