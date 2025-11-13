Repretel (EN VIVO | EN DIRECTO) lleva a sus hogares el vs. se miden por las , desde el estadio Hergilio Hato. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el jueves 13 de noviembre del 2025 desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales ver este partido? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de Concacaf GO y Concacaf Youtube. En Costa Rica, puedes verlo por también por Repretel y Azteca Deportes. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Costa Rica vs Haití EN VIVO: ver transmisión de Repretel por las Eliminatorias 2026. (Video: CBS)
Costa Rica vs Haití EN VIVO: ver transmisión de Repretel por las Eliminatorias 2026. (Video: CBS)

TAGS RELACIONADOS