vs. se miden en el marco de la última fecha del Grupo C de las rumbo al Mundial 2026. ¿Dónde puedes verlo? Para seguir la transmisión de este partido desde Costa Rica debes estar conectado a la señal de Teletica y Repretel, mientras que en Honduras lo puedes ver por Tigo Sports, además de que por streaming lo podrás ver vía Concacaf YouTube. No recomendamos ver el Fútbol Libre TV, página pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario en Costa Rica y Honduras, con una hora más en Perú).

Previa Costa Rica vs. Honduras. (VIDEO: CBS)
