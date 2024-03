Costa Rica vs. Honduras chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE por los Play-off de la Liga de Naciones Concacaf, desde el Estadio Toyota de Texas. El partido será este 23 de marzo desde las 5:15 p.m. (hora México - 6:15 p.m. hora Perú) y será transmitido por TUDN y Paramount Plus en América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Costa Rica vs. Honduras se enfrentan por Play-Off Liga de Naciones (Vídeo: @fedefutbolcrc)

Costa Rica vs. Honduras: posibles alineaciones

Costa Rica: K. Chamorro; H. Quirós, P. Arboine, F. Faerrón, A. Gamboa, J. Valverde; A. Bran, O. Galo, A. Lassiter; W. Madrigal, J. Daly.

Honduras: M. Licona; K. Alvarez, D. García, M. Santos, W. Decas; E. Rodríguez, A. López, J. Pinto, C. Pineda; D. Martinez, J. Alvarez.