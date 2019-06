¡Conectados desde San José! Costa Rica vs. Nicaragua juegan por el Grupo B de la Copa de Oro 2019

Costa Rica vs. Nicaragua (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Teletica, Sky Sports / 7:30 p.m.) por la primera jornada del grupo B de laCopa Oro 2019 que se disputará este domingo, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Nacional de San José. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com

Costa Rica vs. Nicaragua: horarios en el mundo

18:30 horas - Costa Rica, Nicaragua

19:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

01:30 horas del lunes - Reino Unido

02:30 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

El primer duelo en la historia de la Copa Oro fuera de territorio norteamericano lo jugarán este domingo Haití contra Bermudas, también en San José, dos horas y media antes que el de los otros dos integrantes del grupo B: Costa Rica y Nicaragua.

Costa Rica vs. Nicaragua: canales en el mundo

Costa Rica - Teletica Canal 7 / Sky HD / Repretel

México - Sky HD / Blue To Go

Nicaragua - Sky HD

Panamá - TVMax 9 / Sky HD

Estados Unidos - Fox Sports / Univision Deportes

Honduras - Sky HD

El Salvador - Sky HD / TCS GO / Canal 4 El Salvador

En esta primera jornada del grupo B, Costa Rica buscará hacer respetar su casa ante una Nicaragua con poco tradición futbolística, pero que en los últimos años ha venido evolucionando al mando del entrenador costarricense Henry Duarte.

El seleccionador de Costa Rica, el uruguayo Gustavo Matosas, ha advertido que Nicaragua "es un rival duro", pero que su equipo está en la obligación de ganar los tres puntos ante sus aficionados.

La polémica ha estado presente en la selección de Costa Rica por el abandono de la concentración del delantero Jimmy Marín, quien viajó sin autorización a Israel para firmar un contrato y pasar las pruebas médicas con el Hapoel Be'er Sheva.

Matosas mostró su molestia con el delantero y aseguró que "tomó una mala decisión" al abandonar la concentración y dejar a la selección con un futbolista menos para disputar la Copa Oro, ya que solo se pueden hacer reemplazos en caso de lesión.

Sin embargo, el entrenador afirmó que la motivación del equipo está al tope para buscar por primera vez el título de la región.

Costa Rica cuenta con una base veterana de jugadores que disputaron el Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018 como los zagueros Giancarlo González, Oscar Duarte, Cristian Gamboa, los volantes Celso Borges y Bryan Ruiz, y el delantero Joel Campbell.

La gran ausencia tica es el portero del Real Madrid Keylor Navas, quien pidió no ser convocado para concentrarse en resolver su futuro en Europa, que aparentemente estará fuera del club blanco.

Costa Rica vs. Nicaragua: posibles alineaciones

Costa Rica : Leonel Moreira; Kendall Waston, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Bryan Oviedo; Celso Borges, Allan Cruz, Randall Leal, Joel Campbell; Jonathan McDonald y Mayron George.

Nicaragua: Justo Lorente; Josué Quijano, Carlos Montenegro, Luis Fernando Copete, Manuel Rosas, Francisco Flores; Daniel Cadena, Marlon López, Carlos Chavarría; Byron Bonilla y Juan Barrera.

