Paraguay vs. Costa Rica se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, el martes 2 de julio desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay), en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América 2024. Vive todas las incidencias de este cruce a través de DSports (DIRECTV), DGO, Teletica, Repretel, Tigo Sports, Telefuturo, Trece y SNT, el cual tendrá lugar en el Q2 Stadium (Austin, Estados Unidos). Si bien ambas selecciones ya no tienen opciones de clasificar a los cuartos de final, pues Brasil y Colombia pelearán por el liderato del Grupo D, buscarán cerrar su participación continental de la mejor manera posible. No te olvides seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

Costa Rica y Paraguay juegan por la Copa América 2024. (Video: Selección de Paraguay)