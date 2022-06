A menos de cinco meses para que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022, Costa Rica y Nueva Zelanda definirán uno de los últimos cupos para ser parte de la fiesta máxima del deporte rey. Ambos equipos, representantes de Concacaf y Oceanía, respectivamente, se medirán este martes 14 de junio en el Estadio Ahmad bin Ali de la Ciudad de Rayán, Doha, y en la siguiente nota de Depor.com encontrarás toda la información relevante al respecto: fecha, hora y canales de transmisión para ver en vivo y en directo el compromiso.

Ambos seleccionados se prepararon a consciencia para llegar en óptimas condiciones a este partido, sobre tomando en cuenta que, a diferencia de otras años –donde el repechaje se definía en partidos de ida y vuelta–, este será a duelo único y en campo neutral. Ninguno ha dejado nada al azar y llegarán a Doha dispuestos a llevarse ese cupo que los coloque en la cita mundialista.

Costa Rica se mide con Nueva Zelanda por el repechaje para la Copa del Mundo Qatar 2022. (Video: Federación Costarricense de Fútbol / Twitter)

Eso sí, quien pase no la tendrá nada sencillo pues integrará el Grupo E, conformado por España, Alemania y Japón. No obstante, esto le trae gratos recuerdos a los ‘Ticos’: en Brasil 2014, cuando llegaron a cuartos de final, estuvieron en el ‘Grupo de la Muerte’ conformado por tres campeones del mundo (Uruguay, Inglaterra e Italia).

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez tuvieron sus dos últimos partidos por la primera y segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde cayeron por 2-0 ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández, y luego derrotaron a Martinica por el mismo marcador en el Estadio Nacional del país tico.

“Tengo miedo, me siento estresado, pienso mucho en el partido, pero me parece que es habitual y eso me da tranquilidad. Me despierto a cada rato en la noche, pero creo que es por la edad; por la próstata, no creo. También me siento fuerte, me siento respaldado y eso me da tranquilidad. Hay muchas personas que han dejado de lado un montón de cosas para estar juntos y tenemos grandísimos jugadores que desean salir adelante y eso me da mucho más tranquilidad en todo sentido”, declaró el técnico colombiano con miras al partido del repechaje.

Por otro lado, Nueva Zelanda tuvo un intenso partido amistoso ante la Selección Peruana en Barcelona. Si bien los ‘All Whites’ fueron duros rivales para los de Ricardo Gareca, terminaron cayendo por 1-0 con anotación de Gianluca Lapadula. El delantero peruano aprovechó un error grosero del portero neozelandés y marcó el único gol del compromiso en la etapa complementaria.

Costa Rica vs. Nueva Zelanda: horarios en el mundo

Perú: 1:00 p.m.

Costa Rica: 2:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m

Argentina: 3:00 p.m

Chile: 2:00 a.m

Uruguay: 3:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 2:00 p.m.

Costa Rica vs. Nueva Zelanda: canales de TV

El partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda por el repechaje para el Mundial Qatar 2022 se podrá seguir en vivo y en directo a través de las señales de DAZN, ESPN, Star Plus y por el canal de YouTube de la FIFA.

