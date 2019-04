¡Tiene un guante en los pies! Cristian Benavente y un centro de cirujano para golazo del Pyramids [VIDEO]

Para verlo una y otra vez. El volante peruano Cristian Benavente se lució con una gran asistencia en el triunfo de Pyramids sobre Petrojet por la liga de Egipto. El popular 'Chaval' tomó la batuta de su equipo y se mandó con un brillante centro por la derecha para que uno de sus compañeros anotara el 1-0 de los suyos en el Estadio Internacional Mubarak.

La jugada previa a la primera anotación del partido se produjo a los 63 minutos del encuentro, luego de una brillante acción ofensiva de la escuadra de Pyramids comanda por Benavente. Tras sacarse a un rival de encima, el peruano centró y Eric Traoré batió al golero contrario con un potente cabezazo. Nada que hacer.

Cristian Benavente tenía un gran nivel en el Sporting Charleroi de Bélgica. Es más, clubes grandes de la liga belga lo observaron y se interesaron en el peruano. No obstante, el exReal Madrid Castilla optó - de manera sorpresiva - por firmar por el Pyramids FC.



Como se recordará, esta decisión fue muy criticada por los hinchas de la selección peruana debido a su postura de priorizar el tema económico antes que mantenerse en un nivel de competencia mayor. No obstante, lo cierto es que Benavente se ha convertido en uno de los referentes del plantel que dirige Ramón Díaz.



Para muestra un botón. El diario español AS, con información de medios egipcios, indican que el mediocampista cuesta 5,5 millones de euros y es el segundo más caro de la Premier League de ese país. Solo Ramadan Sobhi (Al-Ahly) lo supera con 7 millones.

