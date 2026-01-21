Cristiano Ronaldo anotó su gol 960. (Video: SSC)
Cristiano Ronaldo anotó su gol 960. (Video: SSC)

no se cansa de anotar, y este miércoles se hizo presente en el marcador para el 2-0 de su club, , sobre Damac, por la jornada 16 de la Primera División de Arabia Saudita. En el inicio del segundo tiempo, a los 49 minutos de juego, recibió una precisa asistencia de su compatriota Joao Félix, para luego definir con mucha categoría sobre el portero rival. Ya son 960 anotaciones oficiales, cada vez más cerca de la histórica marca de los 1000 goles. Además, con este triunfo, no le pierde pisada al líder del campeonato, Al Hilal.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS