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Al Nassr vs. Al Ahli (1-3): resumen, goles y mejores jugadas por la Liga de Arabia Saudita
Al Nassr vs. Al Ahli chocaron con Cristiano Ronaldo de titular, por una fecha más de la Liga de Arabia Saudita. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir por DAZN y mediante el canal de YouTube de FOX Deportes. Recuerda no buscar en Fútbol Libre TV, pues es señal pirata. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido comenzó a la 12:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputó en el King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yidda. Sigue los detalles de este partido donde Cristiano Ronaldo buscará seguir acercándose a su meta de los 1000 goles, y vive todas las incidencias en la web de Depor.
Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Al Ahli: transmisión vía Fox Deportes y DAZN. (Video: @alnassr) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.