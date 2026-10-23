vs. (3-1) se enfrentaron con Cristiano Ronaldo de titular, por la fecha 11 de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir por DAZN y mediante el canal de YouTube de FOX Deportes. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido comenzó a las 8:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputó en el Majmaah Sports City Stadium. El ‘Bicho’ marcó el segundo tanto del Al Nassr, llegando a las 982 anotaciones en su carrera y acercándose cada vez más a su objetivo de los 1000.

Al Nassr vs. Al Faisaly se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Faisaly se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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