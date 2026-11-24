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Con gol de Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Al Sadd (2-1): video, resumen y goles por la Champions de Asia
Con gol de Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Al Sadd (2-1): video, resumen y goles por la Champions de Asia
Con Cristiano Ronaldo de titular y marcando un gol, Al Nassr vs. Al Sadd se midieron en el compromiso correspondiente a la Champions League Élite de Asia. Mira el resumen de la victoria del cuadro saudí.
Con Cristiano Ronaldo de titular, Al Nassr vs. Al Sadd se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la Zona Oeste de la Champions League Élite de Asia. ¿En qué canales viste la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este martes 24 de noviembre desde la 1:15 p.m. y tuvo lugar en el Al-Awwal Park.
Con Cristiano Ronaldo de titular, Al Nassr vs. Al Sadd se miden por el compromiso correspondiente a la Champions League Élite de Asia. (Video: Al Nassr) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.