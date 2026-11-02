Sin Cristiano Ronaldo, vs. (6-2) jugaron por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la . ¿En qué canales se pudo ver la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir a través de ESPN, para toda Sudamérica, pero solo por su plataforma de streaming Disney Plus. Recuerda no buscar en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido comenzará a la 8:45 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se jugó en el King Pakhtakor Central Stadium, de Uzbekistán. Revisa el resumen del partido en la web de Depor.

Al Nassr vs. Pakhtakor con Cristiano Ronaldo: transmisión vía Disney Plus. (Video: @alnassr)
Al Nassr vs. Pakhtakor con Cristiano Ronaldo: transmisión vía Disney Plus. (Video: @alnassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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