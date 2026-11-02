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Al Nassr vs. Pakhtakor (6-2): video, goles y resumen del partido sin Cristiano Ronaldo
Al Nassr vs. Pakhtakor (6-2): video, goles y resumen del partido sin Cristiano Ronaldo
Sin Cristiano Ronaldo tras no salir en la convocatoria, Al Nassr vs. Pakhtakor se enfrentaron por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Champions Asiática. Revisa el resumen del triunfo del equipo de ‘CR7’.
Sin Cristiano Ronaldo, Al Nassr vs. Pakhtakor (6-2) jugaron por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Champions League de la AFC. ¿En qué canales se pudo ver la transmisión de este partido? El encuentro se pudo seguir a través de ESPN, para toda Sudamérica, pero solo por su plataforma de streaming Disney Plus. Recuerda no buscar en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. ¿A qué hora inició el encuentro? El partido comenzará a la 8:45 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se jugó en el King Pakhtakor Central Stadium, de Uzbekistán. Revisa el resumen del partido en la web de Depor.
Al Nassr vs. Pakhtakor con Cristiano Ronaldo: transmisión vía Disney Plus. (Video: @alnassr) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.