Cristiano Ronaldo, pese a que ya no es el joven habilidoso con el que se ganó el apodo de ‘Batipibe’ –colocado por el narrador deportivo Juan Manuel ‘Bambino’ Pons–, sigue demostrando que su letalidad en el área permanece intacta. En su último partido con la camiseta de Portugal contra Polonia por la Liga de Naciones, el delantero de 39 años, que a inicios de febrero del próximo año llegará a la cuarta década de su vida, anotó dos goles: uno de ‘panenka’ y otro de tijera. Si bien es cierto que estamos siendo testigos de sus últimos años en el balompié, aún la fecha de su despedida era un misterio; sin embargo, esto ya se conoce, pues el mismo ‘CR7′ reveló cuándo colgará los chimpunes, tras haberlo ganado todo.

Los cantantes Héctor Lavoe y Willie Colón escribieron una canción con mucha verdad: “Todo tiene su final”. Y sí, Cristiano Ronaldo dejará el fútbol más pronto de lo pensado, pues, después de haber pasado por grandes clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, el delantero portugués, en una etapa más madura, ya piensa en una estabilidad fuera del gramado. . Eso sí, aclaró que su vida siempre estará ligada al fútbol.

“Sólo quiero disfrutar seguir jugando al futbol”, afirmó Ronaldo. “Planificar la retirada... si tiene que ocurrir, en uno o dos años... no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré“, aseguró el ‘Comandante’, que tras su último doblete, llegó a los 910 goles en su carrera.

Si bien la carrera de los futbolistas de la mayoría continúa en la dirección de convertirse en entrenadores, Cristiano indicó que esto no es algo que le interese; sin embargo, aseguró que sí continuará ligado al fútbol. “No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes”, sostuvo. Asimismo, añadió. “Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

En su último partido, los lusos aseguraron su pase a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Además de sus tantos, Cristiano Ronaldo obtuvo otro logro individual, pues este último triunfo con su selección significó la victoria número 132 del veterano delantero en partidos internacionales, superando a su ex compañero del Real Madrid, Sergio Ramos, quien acumuló 131 con España.

Por otro lado, el portugués ostenta el récord de más participaciones con su selección, habiendo disputado 217 encuentros. Además, se consagró como el máximo goleador histórico de selecciones absolutas, con un total de 136 goles. Portugal se enfrentará el lunes a Croacia en su último partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Sin embargo, Ronaldo fue dado de baja antes de tiempo y regresará al Al Nassr para continuar con la temporada en la liga profesional de Arabia Saudita.





Cristiano Ronaldo se baja de la pelea por los mil goles

En su intervención, Cristiano Ronaldo admitió que fue él mismo quien inició la conversación sobre alcanzar los mil goles. Hoy, con 39 años y habiendo superado ya la marca de 900 goles en su carrera, sus palabras dejaron ver una perspectiva diferente sobre su objetivo de mil tantos, un número que alguna vez le pareció alcanzable.

“Seré honesto, yo tuve la culpa de esto (el tema de los mil goles): en la vida, en algunas cosas, en el fútbol, a nivel personal, ahora abordo mi vida viviendo el momento, creo que eso es lo más importante. No tenemos que pensar a largo plazo, yo ya no puedo pensar a largo plazo”, confesó Ronaldo.

“Dije públicamente que quería alcanzar mil goles, parece que ahora solo quiero alcanzar mil goles. Mi objetivo es vivir el momento, ver la respuesta de mis piernas. Si viene el mil, genial, sino, nadie marcó más goles que yo tampoco”, sentenció el delantero ante el auditorio.

Además de su reflexión personal, ‘CR7′ aprovechó la ocasión para expresar un mensaje directo a las futuras generaciones de futbolistas, especialmente a aquellos que representan a su país. El ‘Bicho’ compartió sus pensamientos sobre la importancia de vestir los colores de la selección, un privilegio que muchos jóvenes parecen olvidar.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir sobre todo a mis compañeros, que no veo que, después de jugar en tantos clubes, de ganar tantos trofeos, haya nada mejor que representar a la selección, a tu país”, comentó el exgoleador del Manchester United, Juventus y Real Madrid. Asimismo, agregó. “Representar a todo el país, a toda la cultura, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus mejores amigos. A menudo me siento decepcionado con algunos jugadores que no quieren representar a la selección nacional”, concluyó el experimentado delantero del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) - 285 millones de dólares.





