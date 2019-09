Cristiano Ronaldo: "¿El Balón de Oro? No vivo pensando en los premios individuales"

Cerca al último trimestre del año, y como todos los años, empieza a rondar entre los hinchas, la prensa y los mismos futbolistas las discusiones entorno al premio al mejor futbolista del año. Cristiano Ronaldo , como en la última década, está entre los favoritos a ganar el Balón de Oro, un premio que, confesó el luso, del cual no está pendiente.

"Como siempre digo, no vivo el fútbol pensando en los premios individuales, esto es una consecuencia de lo que ganamos colectivamente. Pero es bueno, no mentiré", dijo Cristiano luego de marcar cuatro goles en el triunfo de Portugal ante Lituania por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020.



El delantero de la Juventus también se refirió a si su adiós del fútbol está cerca, a lo que respondió con ironía.



" Es imposible (se ríe)... me siento bien. Es un orgullo representar al equipo nacional. Muy contento no sólo por los goles marcados, sino por ver el nivel de la selección en los últimos años", agregó.

Un nuevo 'Póker'

Cristiano Ronaldo firmó cuatro goles en la victoria 5-1 que Portugal se llevó el martes de visita ante Lituania en las eliminatorias de la Eurocopa.



El astro luso abrió el marcador a los siete minutos y redondeó su póker con tres más en la segunda parte, luego que los anfitriones lograron empatar transitoriamente en el primer tiempo. William Carvalho puso cifras definitivas en los descuentos.



Fue la segunda victoria consecutiva para Portugal tras iniciar su marcha en el Grupo B con dos empates en casa. La victoria dejó al vigente campeón europeo en la segunda plaza de la llave con ocho puntos, cinco menos que el líder Ucrania. El tercero Serbia, que le ganó 3-1 a Luxemburgo, suma siete unidades.

