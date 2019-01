Cristiano Ronaldo: de Funchal para el mundo, uno de los mejores de la historia [PERFIL]

Hay jugadores que nacieron ungidos por el toque de los dioses y que, por obra y gracia de un don sobrenatural, tienen un talento especial para el mundo del fútbol. No se sabe cómo, pero la 'rompen' ante rival que se le cruce por el camino. Sin embargo, existen otros que a base de esfuerzo, sudor y lágrimas han cosechado elogios, títulos y son considerados en el olimpo del deporte rey. En ese último grupo podemos encontrar a Cristiano Ronaldo , a ese tal 'CR7' que nadie le regaló nada y que todo lo que consiguió le costó más de lo que se cree. Aquí revisa su biografía, goles, estadísticas y más del ex Real Madrid y ahora Juventus.

Un 5 de febrero de 1985 en Funchal, Portugal, el delantero vio la vida producto del amor entre sus padres José Dinis Aveiro y Maria Dolores dos Santos Aveiro. Si bien es cierto que su padre tuvo una vida relacionada al planeta fútbol, nunca se imaginó lo que este iba a lograr en años posteriores, pese a que sus inicios no fueron para nada sencillos. A los siete años de edad, el también conocido como 'Batipibe' por el narrador Juan Manuel 'Bambino' Pons entró al Andorrinha FC, donde su padre era utilero. Desde allí, todo iba a ser fútbol y más fútbol. Antes se la pasaba jugando en la calle – literalmente –, con una pelota y un grupo de amigos. Don José siempre lo iba a ver y no se perdía un partido de su hijo en su club.

Los goles llegaban cada vez más seguidos y así fue que varios clubes de su país se fijaron en él. Cristiano Ronaldo decidió y junto a su familia optó por firmar con el Nacional, club en el que solo duró un año ya que en 1997 pasó pruebas en Sporting Club. Si bien es cierto que fichó por uno de los mejores equipos de su país natal, en el aspecto anímico no la pasaba nada bien. "Con 11 me mudé a la academia y fue la etapa más difícil que viví. Lloré mucho porque estaba alejado de mi familia. Los echaba de menos, pero tenía que seguir mi sueño", dijo en una carta a The Players Tribune.

Cristiano Ronaldo pasó del Andorrinha al Nacional de su país. Foto: Difusión) Cristiano Ronaldo pasó del Andorrinha al Nacional de su país. Foto: Difusión)

BURLAS Y QUIRÓFANO PARA CRISTIANO

Cristiano , de joven, no era como se le conoce ahora: una persona de buena contextura y que no tendría problema en pasar una sesión de fisicoculturismo. En su adolescencia era delgado y recibió burlas de algunos de sus ex compañeros, según contó. ¿Cómo callar bocas entonces sin caer en la provocación? "Ya sabía que empezaba a tener más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más" comentó. Así, empezaron las sesiones post-entrenamiento con el fin de perfeccionar su técnica.

Los meses pasaron y con 15 años, Cristiano Ronaldo ya tenía un nombre dentro de las juveniles del Sporting. La vida le sonreía, pero – como si se tratase de una historia sacada de un libro – recibió un baldazo de agua fría. Se le detectó un problema en el corazón el cual debía ser revisado de inmediato si es que quería continuar como jugador profesional. Todo por una taquicardia que conllevó a que sea operado.

La madre de 'CR7' fue la encargada de dar el visto bueno para que sea trasladado a un hospital e intervenido quirúrgicamente; momentos de angustia fueron los que vivió su familia. “Los médicos usaron una especie de láser para ir a la fuente del problema. Funcionó y a las pocos días, felizmente, ya estaba entrenando con sus compañeros”, sostuvo a The Sun.

Cristiano Ronaldo solo obtuvo un título como profesional en el Sporting. (Foto: Difusión) Cristiano solo obtuvo un título como profesional en el Sporting. (Foto: Difusión)

Y EL DÍA ESPERADO LLEGÓ PARA CRISTIANO

¿Quién puede decir que jugó un partido oficial recién cumplida la mayoría de edad? Pues Cristiano junto a otras del deporte rey. Con 18 años sobre sus hombros, un 17 de agosto de 2002 defendió la camiseta del Lisboa frente al Inter de Milán por la fase clasificatoria a la Champions League. A su tutela estaba el técnico Laszlo Bölöni, quien lo hizo ingresar al 58' en reemplazo del español Toñito. Tuvo un buen nivel, pero el marcador quedó igualado a cero y los 'Leones' quedaron KO de la Copa de Europa.

Tan solo una temporada la primera división portuguesa iba a gozar de los primeros minutos de Cristiano como un 'pro'. En Inglaterra ya le echaban un ojo y se terminarían llevándolo a mediados de 2003. Historia, por decir poco, iba a hacer en la Premier League en Old Trafford y con un Sir como técnico. ¿Cómo así?

Hubo una noche en que Cristiano Ronaldo enamoró – por así decirlo – al entrenador del Manchester United en ese entonces, Alex Ferguson. En un amistoso de pretemporada 2003-04 por la inauguración del Estadio José Alvalade como examen a la Euro 2004 en Portugal, Sporting recibió al Manchester United. Quedó 3-1 a favor de los locales, pero lo que más se recuerda es que allí empezó a gestarse su traspaso al elenco inglés. El DT de los 'Red Devils' vio su gran juego, lo pidió a su directiva y a las semanas ya era presentado como nuevo fichaje.

"Los chicos no paraban de hablar de él en el vestuario cuando acabó el amistoso. En el avión de regreso a Inglaterra me dijeron que había que ficharlo", contó el entrenador en su momento. Una mina de oro era lo que había visto el escocés y sin duda que no se equivocó.

CRISTIANO EN SPORTING CLUB DE LISBOA TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2002-03 31 5

CRECIMIENTO COMO 'DIABLO'

En 'CR7', el United vio a un jugador en el que podía girar su proyecto deportivo para los años que vinieran, un pilar en el que se rija sus aspiraciones para intentar volver a lo más alto del fútbol europeo. Las cosas fueron de menos a más para Cristiano con Ferguson como entrenador en su primera experiencia en la Premier. De a pocos ganó minutos y en el primer año, siendo uno de los más jóvenes de su plantel, anotó seis tantos en 40 partidos.

Los títulos como la FA Cup y Premier League empezaron a llegar para el portugués… y también las primeras comparaciones con Lionel Messi. Ambos ya mostraban lo que se vendría en el futuro y sus compañeros le hablaban sobre el argentino en vestuarios. Así lo contó Peter Crouch en su libro 'Cómo ser futbolista', detallando una conversación con Rio Ferdinand. “Se miraba en el espejo y decía lo guapo que era. Nosotros le comentábamos que igual Messi seguía siendo el mejor, pero él respondía que nunca tan guapo”, contó el ex zaguero en divertida anécdota en Old Trafford.

La hora de la verdad llegó años más tarde cuando jugó su primera final de la Champions League siendo un consagrado y figura indiscutible del planeta fútbol. En 2008 se midió ante Chelsea en el Olímpico Luzhniki de Moscú y vaya que hizo suyo ese duelo: marcó un golazo de cabeza y pese a fallar en la tanda de penales (1-1 hasta tiempo extra), fue uno de los mejores de la cancha. Cuando Nicolas Anelka erró su tiró, se tiró al césped y se puso a llorar. Toda Europa era suya no solo por el título, sino porque meses más tarde ganaría su primer Balón de Oro.

Aun año más tarde, el ahora delantero de 33 llegó nuevamente a la final de la Copa de Europa jugada en Roma, pero ahora ante el 'Barza' de Messi, Iniesta, Xavi y compañía. Poco pudo hacer al verse vencido 2-0 por los culés en el primero duelo directo con Leo a nivel de clubes, ese que iniciaría un capítulo aparte en la historia del fútbol. Su adiós de Inglaterra era inminente y su futuro empezaba a echar humo blanco.

CRISTIANO EN MANCHESTER UNITED TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2003-04 40 6 2004-05 50 9 2005-06 47 12 2006-07 53 23 2007-08 49 42 2008-09 53 26

Una Champions se llevó Cristiano Ronaldo en el United. (Foto: Difusión) Una Champions se llevó Cristiano Ronaldo en el United. (Foto: Difusión)

LA VIDA ES BLANCA Y BELLA

En el verano europeo de 2009, Florentino Pérez tenía más que claro que Cristiano debía ser su nuevo 'galáctico'. En las elecciones presidenciales merengues había prometido que – de ganar – devolvería al club español a lo más alto. Su sueño también era llegar a jugar en el futbol español y que mejor que en el mejor club del Siglo XX. Así, el aún presidente merengue telefoneó al United para preguntar su precio: 91 millones de euros.

Los ingleses no daban un paso atrás en el costo de su traspaso. Incluso, según El Confidencial, buscaron retenerlo, pero el agente Jorge Mendes les dijo que el atacante la tenía clara y que su meta era el Madrid. De esta manera, Don 'Floren' abrió la billetera, pagó y se lo llevó al Bernabéu, el cual en su presentación lució un lleno total. Con él también llegaron Kaká, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa y Karim Benzema.

Si bien es cierto que la primera temporada de Cristiano en el Madrid fue a punta de goles, a nivel colectivo decepcionó ya que no ganó nada con Manuel Pellegrini como entrenador. Los blancos seguían a la sombra culé y por ello llegó José Mourinho. Su planteamiento defensivo no gustó a muchos para inicios de 2010-11, pero vaya que dio sus primeros pasos al obtener la Copa del Rey ante el equipo de Messi. 'Batipibe' apareció en el tiempo extra y con un golazo enmudeció a los hinchas azulgranas y medios catalanes, esos que apuntaban que no llegaba a la altura de Leo. ¿Qué dirán ahora?

LaLiga y Supercopas vinieron gracias a sus anotaciones, aunque la deuda de la Champions era más que pendiente. Los blancos no la ganaban desde 2002 con Zinedine Zidane y Raúl y en la competencia venían de decepción en decepción. Fue recién en 2014 con Carlo Ancelotti como técnico en que el ex United se alzaría en el Viejo Continente con los españoles. Llegaron más premios del Balón de Oro con títulos bajo los brazos y luego con ‘Zizou’ como DT. Es más, obtuvo tres Champions de manera consecutiva (con golazo antológico de 'chalaca' ante Juventus) y el récord de convertirse en el máximo goleador histórico del Real Madrid con ¡451 goles en 438 partidos!). No obstante, como dice una canción de Héctor Lavoe, todo tiene su final y nada dura para siempre.

La relación entre Cristiano y Florentino se desgastó. El delantero no sentía apoyo de parte de su 'presi' al ser acusado de fraude fiscal y, para empeorar las cosas, cuando pidió un aumento de sueldo para estar al nivel de Messi (cerca de 40 millones de euros por temporada) le dijeron que no. Ama el club, a la ciudad de Madrid y los hinchas lo adoran por todo lo que hizo por la institución, pero aún así su libro blanco se cerró al final de la temporada 2017-18.

CRISTIANO EN REAL MADRID TEMPORADA PARTIDOS GOLES 2009-10 35 33 2010-11 54 54 2011-12 55 60 2012-13 55 55 2013-14 47 51 2014-15 54 61 2015-16 48 51 2016-17 46 42 2017-18 44 44

Cristiano Ronaldo no tuvo una despedida acorde del Real Madrid. (Foto: Getty) Cristiano Ronaldo no tuvo una despedida acorde del Real Madrid. (Foto: Getty)

UN LLAMADO DE UNA 'VECCHIA SIGNORA'

En Madrid corría la voz de contactos entre Juventus y Cristiano para su traspaso a la Serie A de Italia. Los fanáticos no creían que el portugués iba a terminar su periplo en España saliendo por la puerta falsa, sin ningún homenaje o algún acto en gratitud luego de las nueve temporadas que la pasó en el Bernabéu. La decisión de irse era tan firme que ya se lo había hecho saber a sus compañeros. En el Madrid empezaban a resignarse.

El bombazo de su salida se dio el 10 de julio de 2018 y su traspaso fue por 100 millones de euros. Es más, tanto repercutió su llegada que las acciones del club italiano subieron de 0,65 euros a 0,95. También, su capitalización bursátil se elevó de 650 millones de euros a ¡1500 millones! Es más, la 'Juve' vendió medio millón de camisetas con su nombre y dorsal 7 a un día de anunciar su contratación.

Ya en el césped, Cristiano ha sumado sus primeros récords con el cuadro bianconero. ¿El principal? Anotó siete tantos en sus primeros 10 partidos de Serie A, hecho que nadie lograba desde el campeonato de 1958 en el que el atacante británico John Charles logró esa cifra (terminó como goleador con 28 tantos). ¿Cómo terminará la carrera del luso en tierras italianas?

Hasta 2022 tiene contrato Cristiano con la Juventus. (Foto: Reuters) Hasta 2022 tiene contrato Cristiano Ronaldo con la Juventus. (Foto: Reuters)

PORTUGAL: SOLO FALTA EL MUNDIAL

Cristiano Ronaldo escaló en la Selección de Portugal en sus diversas categorías. Desde la Sub 17 hasta la mayor, disputó un sinnúmero de torneos como el Esperanzas de Toulon, pero su máximo logró se dio en la Euro 2016. Cristiano Ronaldo fue pieza clave en su país con tres goles en ese torneo para que la ‘Selecao’ se lleve el trofeo nada más y nada menos que ante el anfitrión Francia. A diferencia de Messi, sí ha cosechado un título con el primer equipo de su tierra natal.

Lo que está en deuda aún es alzarse en la Copa del Mundo. Hasta el momento son cuatro los Mundiales que ha jugado y como máximo llegó a semifinales en Alemania 2006. En Rusia 2018 le dijo adiós a la competencia al caer eliminado ante la Uruguay de Luis Suarez y Edinson Cavani en octavos de final.

LA VIDA CRISTIANO Y SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

Cristiano Ronaldo fue pareja de la conocida modelo rusa Irina Shayk hasta el año 2016. Tiene cuatro hijos: el primero es Cristiano Junior, quién nació producto de un vientre de alquiler. En la misma situación se dieron los nacimientos de Eva y Mateo, en plena relación con la modelo española Georgina Rodríguez.

Producto del amor entre ambos, en noviembre de 2018, vio la vida la pequeña Alana Martina. En entrevista con el medio Vidas de Portugal, en 2017 aseguró que quiere tener siete hijos, así como el número de su camiseta. Sin duda que a los actuales y futuros pequeños no les faltará nada de parte de sus padres.

Cristiano Ronaldo junto a sus cuatro hijos y pareja Georgina Rodríguez. (Foto: Instagram) Cristiano Ronaldo junto a sus cuatro hijos y pareja Georgina Rodríguez. (Foto: Instagram)

En contraparte a la feliz vida que tiene el portugués con su pareja e hijos, en 2015 Hacienda le abrió un expediente por evadir impuestos de manera "voluntaria y consciente" entre los años 2011 a 2014. Según la Fiscalía, el jugador y su entorno crearon una estructura societaria para defraudar al fisco por más de 15 millones de euros.

Tras varias audiencias, el 22 de enero de 2018 se ratificó en el juicio un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y por ello fue condenado a 23 meses de prisión (no los cumplirá) y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago de 5,7 millones a Hacienda. Sin embargo, no todo queda allí para el cinco veces Balón de Oro.

Resulta que la Policía de Las Vegas reabrió un caso de una supuesta agresión sexual del delantero sobre la ex modelo Kathryn Mayorga, hecho que habría ocurrido en 2009. La parte acusadora reveló en entrevista con Der Spiegel que Cristiano le pagó 375 mil dólares para que guarde silencio. En más de una oportunidad, ha desmentido dichas afirmaciones.

PÁLMARES DE CRISTIANO COMO PROFESIONAL

Sporting Club: Supertaça Cândido de Oliveira (1)

Manchester United: EFL Cup (2), Premier League (3), Community Shield (2), FA Cup (1), Champions League (1) y Mundial de Clubes (1)

Real Madrid: Copa del Rey (2), Liga Española (2), Supercopa de España (2), Champions League (4), Supercopa de Europa (3) y Mundial de Clubes

Juventus: Supercopa de Italia (1)

Selección de Portugal: Eurocopa 2016



PREMIOS INDIVIDUALES DE CRISTIANO

Balón de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

Mejor Jugador Europeo: 2018, 2014, 2016 y 2017

Bota de Oro: 2008, 2011, 2014 y 2015

Máximo goleador Premier/Pichichi: 2008, 2011, 2014 y 2015

Goleador de Champions League: 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018

Mejor jugador de LaLiga/Premier League: 2007, 2008, 2013 y 2014

FIFA The Best: 2016 y 2017

Mejor Jugador del Mundial de Clubes: 2016

Bota de Oro del Mundial de Clubes: 2016