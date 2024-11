El mundo del fútbol sigue admirando y contemplado la vigencia de Cristiano Ronaldo, que a poco de cumplir 40 años sigue mostrando su vigencia en cada partido, ya sea con Al-Nassr en Arabia Saudita o con la camiseta de Portugal. No hay noticia ni asunto referente al ‘Bicho’ que no sea noticia o tendencia por tratarse ya no solo de un futbolista profesional, sino de un fenómeno global por el impacto que ha trascendido el deporte. Y como una suerte de homenaje, Sporting Lisboa -su primer club- develó su tercera indumentaria en honor al ‘Comandante’, su mejor canterano.

A través de un video en redes sociales, el elenco lusitano le rindió tributo al ‘Bicho’ por su larga trayectoria, sus cinco balones de Oro y la figura de leyenda que tiene en el club por ser su canterano más icónico. La tercera camiseta del Lisboa se muestra como pieza especial con un seño de identidad de color negro con detalles negros. En el frente, se luce el icónico dorsal 7 de Cristiano que para personificar y representarlo, el club no tuvo mejor idea que grabar la pieza con el hijo del ‘CR7′: Cristiano Ronaldo Jr.

“Hay números que dejan un legado porque detrás de ellos hay personas que lo construyen día a día. Traemos el número 7, de forma inédita y orgullosa, en honor a Cristiano Ronaldo y a sus cinco Balones de Oro”, anunció el club en su comunicado. Como se recuerda, el ‘Bicho’ debutó como futbolista en el Sporting Lisboa en lo que fue el inicio de su gran carrera, que hoy en día lo ubica en Arabia Saudita. En su honor, además, la cantera donde el portugués se formó se llama ahora ‘Academia Cristiano Ronaldo’ y la puerta 7 del Estadio José Alvalade de Lisboa lleva su imagen.

Donde todo comenzó

Cristiano Ronaldo inició su carrera profesional en el Sporting Lisboa, donde destacó rápidamente por su talento y habilidades técnicas. Ingresó en la academia del club a los 12 años y, tras un ascenso meteórico, debutó en el primer equipo en 2002, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en hacerlo. Durante su etapa en el Sporting, impresionó con su velocidad, regates y capacidad para desequilibrar, atrayendo la atención de grandes clubes europeos. Su desempeño en un amistoso contra el Manchester United en 2003 marcó un punto de inflexión, llevándolo a fichar por el equipo inglés y dando inicio a su legendaria carrera internacional.

¿Cómo va la carrera por ser el máximo goleador de la historia?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúan protagonizando la eterna rivalidad por ser el máximo goleador de la historia del fútbol mundial. El portugués, jugando actualmente para el Al Nassr y su selección, sigue ampliando su cuenta de goles, mientras que Messi, en Inter Miami y con la Selección Argentina, también está en su mejor nivel. Ambos jugadores han mantenido una intensa competencia de goles y récords, sin que ninguno de los dos ceda.

En cuanto a los números, Cristiano Ronaldo lleva la delantera con un impresionante total de 915 goles en 1.252 partidos a lo largo de 21 años de carrera profesional. Su último gol fue anotado recientemente en la Saudi Pro League, en un partido contra el Damac. Por su parte, Lionel Messi ha acumulado 854 goles en 1.085 partidos, sumando 29 goles en lo que va del 2024, incluyendo su destacada actuación en la Major League Soccer, la Champions Cup y la Selección Argentina.

El ranking de los máximos goleadores de la historia del fútbol lo lidera Cristiano Ronaldo, seguido por Messi, quien se encuentra a 60 goles de su rival portugués. Le siguen en la lista Josef Bican (Austria) con 805 goles, Romario (Brasil) con 772 goles y Pelé (Brasil) con 757 goles. La diferencia en goles entre Ronaldo y Messi es considerable, pero hay un dato clave: Messi ha jugado 167 partidos menos que su rival, lo que podría darle una ventaja en los próximos años si mantiene su ritmo.

Aunque Cristiano Ronaldo tiene una ventaja de 60 goles en este momento, Messi sigue siendo una amenaza constante para su récord. Ambos jugadores han tenido una cantidad de partidos promedio por temporada similar, entre 50 y 60, pero la diferencia de años en su carrera juega a favor de Ronaldo. A pesar de ello, la posibilidad de que Messi, con unos años más de carrera, logre acercarse o incluso superar a Ronaldo sigue abierta, lo que hace que la pelea por el título de máximo goleador del fútbol mundial continúe vigente.

