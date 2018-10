Cristiano Ronaldo viene de marcarle un buen gol al Udinese con Juventus por la octava fecha de la Serie A de Italia. De un tremendo zapatazo, el ex FIFA The Best, pero aún posible ganador al premio Balón de Oro, sumó su cuarto tanto en el torneo local y mantiene puntaje perfecto con la Vecchia Signora.

Justamente con su anotación, el atacante luso lo hizo con unos Nike Mercurial Superfly 360 Elite, chimpunes que la conocida firma estadounidense le fabricó para este año. Son varios los modelos que esta marca ha hecho a lo largo de la carrera profesional del ex Real Madrid, Manchester United y Sporting Club.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos los principales modelos de botines que ha usado Cristiano. No cabe duda con todos ha destacado, hasta en la Selección de Portugal levantando la Eurocopa 2016.