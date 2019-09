De crack a crack: "Cristiano Ronaldo me felicitó y me dio la bienvenida a Italia", 'Chucky' Lozano

El debut del 'Chucky' Lozano en Italia estuvo llenó de emociones, con un gol incluido aunque al final el Napoli cayó frente a Juventus en el último minuto. El desempeño del delantero mexicano dejó conformes a todos en el cuadro de Ancelotti, pero sobre todo al propio Hirving, quien fue felicitado por su llegada a la Serie A nada menos que por Cristiano Ronaldo.

Así lo reveló Lozano en entrevista para TUDN.



"En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que bienvenido a Italia. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano", contó el 'Chucky'.

'Chucky' lleva una racha perfecta de anotar gol en el equipo en el que debuta y confesó que no tiene ningún tipo de cábala al respecto.



"No hago nada, siempre el ansia de jugar, se te viene todo completo, es lo que me pasa, siempre los nervios de cada partido y me ha tocado meter goles en el debut y ahora en Napoli. Primero estaba pensando que me metiera el DT, no había hablado con él y que me metiera en el medio tiempo fue muy bonito, en un estadio espectacular. Fue algo muy bonito y surgió todo lo demás", expresó.



Por último, el futbolista de 24 años habló de su adaptación en Nápoles y la fortuna que tiene al contar con la confianza de Ancelotti.



"Adaptándome a las costumbres, conociendo. Sé que llevo muy poco, pero gracias a Dios bien y con la confianza del técnico. Mi objetivo es trabajar, sumar al equipo, subir mi nivel de juego, aprender de los jugadores experimentados y aprender mucho del técnico", apuntó.

