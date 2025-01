De un tiempo a esta parte, Gianluca Lapadula pasó de ser un futbolista relevante en el Cagliari, a convertirse en una pieza de recambio que cada vez cuenta con pocos minutos en el campo de juego. Apenas ha sido titular en tres partidos en lo que va de la temporada 2014-25 y eso dice mucho del lugar que hoy tiene en el conjunto de Cerdeña. Así pues, en los últimos días se viene hablando acerca de una posible venta o cesión, considerando que tiene contrato hasta junio del 2026.

En ese sentido, el Spezia es el club con el que más se le ha vinculado al delantero nacional. Si bien en ningún momento hubo un acercamiento o propuesta formal, la prensa italiana hizo hincapié en este conjunto de la Serie B como su posible destino en este mercado invernal. No obstante, recientemente el cuadro de la región de Liguria se refirió al respecto a través de Stefano Melissano, su director deportivo.

Según señaló el italiano, la intención del área que el encabeza es que el plantel no se modifique de cara al segundo semestre de la temporada. Eso sí, no le cerró las puertas a algún futbolista que quiera buscar nuevos rumbos fuera del Spezia.

“¿Lapadula? Nuestra idea sigue siendo la que hemos repetido, que es mantener la plantilla sin cambios. Si alguien quiere irse no detenemos a nadie, pero hasta el momento no he tenido indicios en ese sentido”, señaló el directivo, según las declaraciones recogidas por TMW en su última conferencia de prensa.

Gianluca Lapadula solo registra un gol en lo que va de la temporada. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, aclaró que el club dirigido por Luca D’Angelo no hará ningún movimiento en este mercado de transferencias y sostendrá la sólida base que hasta ahora los mantiene en zona de play-offs de ascenso a la Serie A. El Spezia marcha tercero en la tabla de posiciones, registrando 39 puntos en 21 jornadas.

“No tenemos nada que hacer en el mercado, leo sobre nombres y situaciones más periodísticas que reales. Estamos contentos con los muchachos que tenemos y todos hicieron un gran trabajo”, enfatizó Melissano. Ojo, el único jugador que llegó en enero fue el portero argentino Leandro Chichizola, proveniente del Parma.

Con este panorama incierto, conoceremos alguna novedad en las próximas semana o si finalmente Gianluca Lapadula termina esta temporada en el Cagliari –marchan en zona de descenso, siendo antepenúltimos con tan solo 18 puntos–. Esto no quiere decir que sea una buena noticia para él, pues con tan pocos minutos lo recomendable es que busque definir su salida pensando en la campaña 2025-26, algo que recién podría cerrarse entre junio y julio.

Gianluca Lapadula está disputando su tercera temporada en el Cagliari. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar el Cagliari?

Luego de empatar por 1-1 en su visita al AC Milan, Cagliari volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Lecce por la jornada 21 de la Serie A. Dicho compromiso está programado para este domingo 19 de enero a las 9:00 a.m. y tendrá lugar en el Unipol Domus. Asimismo, el duelo será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus.





