Su rigor con los entrenamientos y la alimentación son dos de las claves que le han permitido a Cristiano Ronaldo seguir vigente y continuar rompiendo récords tanto a nivel de clubes como de selección. Y aunque ya casi todo se ha dicho de la disciplina del portugués, no dejan de sorprender los testimonios de personas que están cerca de él, como es el caso de Daouda Peeters. El centrocampista belga comparte vestuario con el luso en la Juventus y ha revelado algunos secretos de la vida del futbolista, como el de la dieta.

“Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola“, asegura entre risas Peeters, en entrevista para la publicación ‘HLN’.

El futbolista de 22 años, que se verá las caras con Cristiano el domingo cuando choquen Portugal contra Bélgica por la Eurocopa, también ha destacado lo mucho que trabaja ‘CR7’ en el gimnasio, muy a diferencia de sus compañeros en la ‘Vecchia Signora’.

“No hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo”, asegura.

Y revela una anécdota en el gimnasio. “Fui por un tiempo y, por supuesto, también estaba Cristiano. Me quedé impresionado. Cristiano tiene el cuerpo perfecto para un futbolista. Y aunque yo también soy bastante musculoso, ese día pensé: ‘Todavía hay trabajo por hacer’. Pero bueno, él también lo ha estado haciendo maniáticamente durante tantos años”.

Siempre quiere ganar

Daouda Peeters también enfatizó el espíritu ganador del delantero portugués. “Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra. Creo que es una característica muy buena”.

Y cree que así como es en cuadro italiano, también lo es con su selección. “Cristiano es un tipo muy agradable, nada arrogante, pero al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla de casi nada más. Y sí, a veces menciona a los jugadores belgas. Créame, Cristiano tiene mucho respeto por Lukaku. Estará muy motivado para vencer a Bélgica. Como siempre”.





