Los caminos de Cristiano: la conversación de 'CR7' con Jesé que lo animó a fichar por el Sporting

El jugador españolJesé Rodríguez se mostró muy satisfecho tras haber completado su llegada al Sporting de Lisboa , su cuarta cesión desde que fichó por el PSG, y aseguró que su amigo Cristiano Ronaldo le habló "muy bien" del conjunto lisboeta.

"Estoy muy feliz por la oportunidad que me da el Sporting CP. Es un club histórico en Portugal. Mi amigo Cristiano Ronaldo siempre me ha hablado muy bien de este club, que lo crió desde muy joven. Estoy muy emocionado por poder comenzar a trabajar con mis compañeros", dijo el canario.



"He visto a los jugadores que tiene el equipo y creo que podemos hacer algo importante. Lucharemos por todas las competiciones. Con alegría y trabajo podemos lograr cosas buenas", dijo el ex futbolista del Real Madrid. "Daré todo en el campo para tratar siempre de ganar, marcar goles y dar asistencias", añadió.



"Tengo experiencia jugando en otros clubes importantes y ligas mayores. Trabajo muy duro para brindarle mi alegría al equipo y a los seguidores. Este es mi objetivo esta temporada: dar lo mejor de mí, marcar tantos goles como sea posible y hacer todas las asistencias posibles para ganar todo al final", insistió.

Jesé Rodríguez llega al cuadro de Lisboa cedido una temporada. Jesé Rodríguez llega al cuadro de Lisboa cedido una temporada.

Por último, preguntado por los medios del club, sobre la liga portuguesa, Jesé indicó que se trata de un campeonato "muy competitivo" donde "todos los equipos quieren ganar". "Puedo prometer que siempre habrá un trabajo diario de mi parte y que daré todo en el campo en todo momento", finalizó. EFE



► Vinicius Junior se ve obligado a cambiar de dorsal



► Juventus esperará que crack del Chelsea no renueve para que sea su nueve figura



► Alexis Sánchez: "Inter tiene equipo para ganar al Barcelona"



► DT de Francia criticó el fichaje de Areola al Real Madrid