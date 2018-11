Cristiano Ronaldo no ha tenido problemas en adaptarse rápidamente a la Serie A. Y es que con goles, el delantero portugués ha puesto a Juventus en el primer puesto del torneo local (viene de marcarle uno al AC Milan en San Siro). Su ex cuadro, Real Madrid, se ha quedado con Benzema, Bale, Vinicius Junior , Lucas y Asensio en ataque.

Justamente, Vinicius Junior ha destacado en los últimos partidos de la 'Casa Blanca'. Ha ingresado e incluso asistió a Toni Kroos en la goleada ante Viktoria Plzen por la Champions League. Es más, hasta en su país creen que podría alcanzar a Cristiano Ronaldo.

"No tengo dudas que va a triunfar en el Madrid, pero todavía no es un crack. Vinicius tiene todo para seguir los pasos de Cristiano, puede ser el nuevo Cristiano, pero tiene que sudarla para que eso pase", fue lo que dijo Cafú en declaraciones que rescata el diario AS.

Con 18 años, 'Vini' se ha convertido en la esperanza a futuro del cuadro merengue. Los hinchas quieren que, de la mano de Santiago Solari, el atacante brasilero gane la mayor cantidad de minutos posibles esta temporada.

En lo que va de campaña de LaLiga Santander, Vinicius tiene 29 minutos jugados. Ha jugado frente al Valladolid, Atlético de Madrid y Alavés.