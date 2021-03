Cristiano Ronaldo se marchó enojadísimo de la cancha del estadio Rajko Mitić de Belgrado. El delantero tuvo en sus pies el gol que rompía el 2-2 entre Portugal y Serbia en el partido por las Eliminatorias camino al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el juez de la contienda no concedió la conquista al delantero y encima le mostró una tarjeta amarilla por protestar.

Las decisiones del principal y sus asistentes llenaron de ira a la estrella de Juventus, quien en ese momento de calentura se quitó la cinta de capitán y la arrojó al suelo. Esa acción, independientemente de los puntos que perdió el cuadro luso, fue cuestionada por Fernando Meira, mundialista con el cuadro nacional en Alemania 2006.

Meira, 54 veces internacional con los lusos, aseguró que Cristiano Ronaldo, como líder de todo el representativo nacional, debe proyectar una buena imagen, incluso en momentos como los ocurridos el último sábado.

Así las cosas, el subcampeón de la Europa 2004 señaló a su compatriota sin tapujos y con un mensaje directo.

“El gol es claro, pero Ronaldo no puede tirar el brazalete de Portugal al suelo. La reacción de Cristiano es natural, pero no es aceptable para un capitán de la selección. No puede tirar el brazalete al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso. No es aceptable para un jugador de su importancia”, expresó en el diario luso Record.

En las siguientes líneas, Meira admite que comprende a CR7, pero reiteró que aquel accionar no fue el adecuado. “Entiendo su frustración y estoy de acuerdo con él porque su gol era válido, pero los árbitros tienen que tomar decisiones, sin VAR, y él tiene que dar ejemplo. Y el de esta noche no es uno para seguir”, cerró.

