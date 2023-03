El 2022 no fue fácil para Cristiano Ronaldo. Rompió con el Manchester United, no ganó el Mundial Qatar 2022 y tuvo muchos altibajos en la temporada. Eso en cuanto a lo futbolístico. En lo personal, la suerte tampoco le sonrío. Y es que el delantero portugués vio morir a uno de sus hijos que acababa de llegar al mundo. En esa línea, Georgina Rodríguez, su novia y madre de dos sus retoños, dio detalles de lo que fue el lamentable hecho en la familia del portugués. La modelo e influencer española contó qué hizo el ‘Bicho’ para ayudarla y no pudo evitar el llanto.

“Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante”, dice al recordarlo en un adelanto de que lo será la segunda parte de su reality en Netflix. Fue en abril del año pasado cuando perdió a uno de los bebés que estaba esperando. La influencer tenía gemelos, pero solo uno (la niña) logró sobrevivir al parto.

“Y la vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante y ser fuerte», dice sin poder reprimir las lágrimas. “Cris (Cristiano Ronaldo) me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos. Me dijo: ‘Gio, sigue con tu vida, te va a hacer bien’”, confiesa entre lágrimas.

“Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos”, que aunque no todos son suyos, ella los cuida y los trata a todos por igual. “Estoy súper feliz y muy agradecida”, asegura en el avance de ‘Soy Georgina’.

Georgina Rodríguez lloró tras recordar la muerte de su hijo Ángel.

Por otro lado, Georgina Rodríguez ha revelado el lado detallista de Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, recuerda como en su último cumpleaños, el futbolista portugués la sorprendió proyectando su imagen en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái.

“Para sorprenderme a mí a día de hoy es difícil. Es superdetallista, muy bueno conmigo”, cuenta. “Cristiano es el amor de mi vida”, confirma muy segura de sí misma.

“Para mí el trabajo es algo necesario», aunque «me siento una supermami, una supermujer”, y finaliza diciendo: “Soy madre, soy hermana, soy amiga, soy mujer, soy Georgina”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR