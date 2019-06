El héroe nacional de Portugal: así fue la ovación total del Do Dragao a Cristiano Ronaldo tras exhibición [VIDEO]

Cristiano Ronaldo ha demostrado que cuando las papas queman, hay que llamarlo a él. No es bombero, pero apaga incendios. No es médico, pero salva vidas. Portugal está cerca de su segundo título a nivel de Selecciones en la Liga de Naciones porque CR7 encendió el botón en 'Modo Destroyer' y marcó un Hat-Trick en el Do Dragao. ¿Cómo le respondieron? Ovación total.

Cristiano supo ponerse al hombro a un Portugal que pasó varias preocupaciones durante el encuentro ante Suiza, un rival en conjunto superior, pero que no cuenta con un hombre decisivo como el crack luso. Tres goles para meterlos en la final (esperar al ganador entre Holanda e Inglaterra) y el estadio de Porto se desvivió coreando su nombre. Lo debió gritar todo el país.

Cristiano Ronaldo ha firmado ya 53 hat-tricks en su carrera profesional (44 Madrid + 1 Juve + 1 United + 7 Portugal). (Getty/Twitter)

Ronaldo puso en ventaja (25 minutos) a Portugal con un tiro libre en la primera mitad, pero el juego dio un giro dramático al comienzo de la segunda etapa. Portugal fue beneficiado con un penal por una falta sobre Bernardo Silva pero el árbitro decidió revisar un incidente previo ocurrido en otro extremo del campo. Concedió entonces la pena máxima al equipo suizo, que convirtió a través de Ricardo Rodríguez para marcar el empate (57 minutos).

Con el juego rumbo al tiempo extra, Ronaldo anotó tras un pase de Bernardo Silva en el minuto 88 y completó la victoria dos minutos más tarde con un remate con el que superó al portero Yann Sommer.

