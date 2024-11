En febrero de 2025, Cristiano Ronaldo llegará a las cuatro décadas de vida, habiendo logrado todo de forma individual y casi todo de forma grupal. A pesar de que ya no tiene la misma velocidad, su hambre y compromiso por ser el mejor siguen intactos, como cuando debutó a los 17 años con Sporting de Lisboa. A pesar de su edad, muchos clubes aún querrían contar con él, pues nadie duda de lo letal que sigue estando frente al arco. Esto lo sabe muy bien José Mourinho, quien lo estaría esperando con los brazos abiertos en el Fenerbahçe. Según la prensa turca, el entrenador que lo tuvo bajo su mando en el Real Madrid confía en que su llegada sería próspera para el club.

Según los informes de la prensa turca, la respuesta del delantero “habría sido positiva”, después de que el director deportivo del Fenerbahçe, Mario Branco, se pusiera en contacto con Jorge Mendes, agente del astro portugués, para conocer su situación en Arabia Saudita y tratar de convencerlo de fichar por el club. El objetivo es que el ‘Comandante’ pueda potenciar la delantera del equipo en la próxima temporada.

Asimismo, se detalló que Mourinho habría intervenido en la conversación, hablando con su compatriota para explicarle cuál sería el proyecto con él como la máxima estrella. Aunque es cierto que la relación entre ambos al final de su etapa en el Real Madrid fue algo agridulce, Cristiano, teniendo a ‘Mou’ como entrenador, logró 168 goles y 49 asistencias en 164 partidos.

Aunque Ronaldo llegó a Arabia Saudita con el objetivo de ayudar a potenciar la liga local y hacerla más competitiva, fuentes cercanas al jugador aseguran que el portugués se siente “desgastado” en Al Nassr. Desde su llegada, el máximo anotado de Portugal no pudo conquistar títulos importantes, lo que le hizo mirar con interés los campeonatos ganados por su principal competidor en la región, Al Hilal.

Un factor que podría complicar su llegada es el tema económico, ya que el delantero de 39 años es uno de los futbolistas mejor pagados de la liga de Arabia. Recordemos que su contrato con el club árabe ronda los 220 millones de euros al año. Sin embargo, si los ‘Canarios amarillos’ lo ficha, haría todo lo posible para ofrecerle un salario que lo convertiría en el mejor pagado del plantel y, posiblemente, de toda la Superliga de Turquía.

Por otro lado, un factor que podría seducir a ‘CR7′ es el aspecto deportivo. El equipo de Mourinho, con quien ya coincidió con los Blancos, buscaría que el astro portugués llegue al Mundial 2026 jugando en Europa a los 41 años. Cabe destacar que Cristiano Ronaldo firmó un contrato con Al Nassr de Arabia Saudita hasta junio de 2025, lo que podría influir en su decisión de regresar al fútbol europeo.





‘CR7′ anunció cuándo se retirará del fútbol

Los cantantes Héctor Lavoe y Willie Colón escribieron una canción con mucha verdad: “Todo tiene su final”. Y sí, Cristiano Ronaldo dejará el fútbol más pronto de lo pensado, pues, después de haber pasado por grandes clubes como Manchester United, Real Madrid y Juventus, el delantero portugués, en una etapa más madura, ya piensa en una estabilidad fuera del gramado. . Eso sí, aclaró que su vida siempre estará ligada al fútbol.

“Sólo quiero disfrutar seguir jugando al futbol”, afirmó Ronaldo. “Planificar la retirada... si tiene que ocurrir, en uno o dos años... no lo sé. Pronto cumpliré 40 años. Quiero disfrutar de verdad, mientras me sienta motivado, sigo adelante. El día que no me sienta motivado, me retiraré”, aseguró el ‘Comandante’, que tras su último doblete, llegó a los 910 goles en su carrera.

Si bien la carrera de los futbolistas de la mayoría continúa en la dirección de convertirse en entrenadores, Cristiano indicó que esto no es algo que le interese; sin embargo, aseguró que sí continuará ligado al fútbol. “No me veo dirigiendo un equipo, no está en mis planes”, sostuvo. Asimismo, añadió. “Mi futuro está en otros ámbitos fuera del fútbol, aunque el tiempo dirá lo que pasa”.

Además de sus tantos, Cristiano Ronaldo obtuvo otro logro individual, pues este último triunfo con su selección significó la victoria número 132 del veterano delantero en partidos internacionales, superando a su ex compañero del Real Madrid, Sergio Ramos, quien acumuló 131 con España. Por otro lado, el portugués ostenta el récord de más participaciones con su selección, habiendo disputado 217 encuentros. Además, se consagró como el máximo goleador histórico de selecciones absolutas, con un total de 136 goles.

